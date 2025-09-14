S’han invertit, aquest estiu, més d’1,5 milions d’euros en la millora dels equipaments esportius

La regidora d’Esports de l’Ajuntament, Patrícia Illa, ha presentat les actuacions de millora i inversió realitzades durant aquest estiu als equipaments esportius de la ciutat.
En total, s’hi han destinat més d’1,5 milions d’euros provinents de diferents administracions, entre les quals la Diputació de Barcelona, el Consejo Superior de Deportes i fons europeus.
La regidora Illa ha remarcat que, un any més, “hem continuat apostant per l’esport i per posar al dia els nostres equipaments, perquè puguin gaudir-ne tant els esportistes d’Igualada com els que ens visitaran aquesta temporada des d’arreu del país i també d’Europa”.
Entre les actuacions més destacades, el camp de futbol ha incorporat un nou sistema d’il·luminació que redueix el consum, fent l’equipament més eficient i que, alhora, millora notablement la visibilitat.
A la Sala de Barri s’ha dut a terme una renovació integral de l’espai amb noves sortides d’emergència, parquet, videomarcadors i millores d’accessibilitat a la zona de vestidors. Al camp de futbol de Can Masarnau s’està ampliant la zona de grades i s’ha habilitat una entrada diferenciada per al públic i els jugadors tal i com es demanava des de la federació.
Pel que fa al pavelló poliesportiu de Les Comes, la substitució de la coberta permetrà instal·lar-hi plaques fotovoltaiques i avançar cap a la màxima sostenibilitat possible. També s’estan fent fet intervencions a les oficines i sales de reunions dels clubs, on s’ha millorat l’eficiència energètica gràcies al suport del Consejo Superior de Deportes. Unes obres de manteniment i millora que coincideixen amb el 40è aniversari de l’equipament l’any vinent.
Aquests dies, ha avançat Illa, també s’està posant en marxa i habilitant una nova zona d’autocaravanes a Les Comes per acollir visitants que participen o assisteixen a esdeveniments culturals i esportius de la ciutat.
En les millores cal afegir-hi també el pas endavant en la digitalització que es duu a terme en aquest equipament amb la incorporació de videomarcadors i l’ús d’intel·ligència artificial als camps de futbol, que es desplegaran les properes setmanes.
A finals d’any, a més, es completarà aquest conjunt d’inversions amb l’acabament de la instal·lació de la coberta a la pista del Ramon Castelltort, que estarà disponible per als clubs de rodes de la ciutat, la ciutadania i també per a ús escolar.
Segons Illa, “aquestes millores responen a una estratègia de ciutat: volem que Igualada sigui un referent esportiu, sostenible i adaptat a les necessitats del present i del futur, continuem treballant, dia a dia, en diferents projectes per seguir millorant l’esport i els equipaments de la ciutat”.