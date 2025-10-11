Més d’1,3 milions d’euros a l’Anoia en el projecte de finançament de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha atorgat 1,3 milions d’euros a l’Anoia per tancar l’exercici pressupostari d’aquest 2025 i començar el de l’any que ve amb una millor situació economicofinancera.
El projecte, que està en marxa des de 2023, ha dotat en total de 145 milions d’euros als diferents governs locals de la província per millorar-ne l’autonomia local i enfortir els governs. Així, la comarca de l’Anoia ha rebut un total d’1.329.397,33 € de la Diputació.
Igualada és la ciutat que rebrà més diners, amb 154.569,15 €, cosa que no sorprèn en ser la capital, i per tant tenir més necessitats econòmiques.
Per contrapartida, Montmaneu rebrà 21.288,24 €, tot i no ser aquest el municipi amb menys habitants, que és Bellprat qui ha rebut una dotació de 24.399,60 €.
Criteris de distribució
Els 310 ajuntaments de la província, menys Barcelona, rebran 19,94 milions d’euros. A més dels 8.000 € que cada municipi tindrà garantit, la dotació econòmica restant es distribuirà en funció de la població a 1 de gener de 2024 (50,06% dels recursos i un màxim de 400.000 € per ajuntament), de la renda bruta familiar disponible del 2024 (7,5%), de les demandes d’ocupació registrades en les Oficines de Treball actives a darrer dia de mes entre el període comprès entre el gener del 2020 i el juliol del 2025 (7,5%), dels ingressos propis corregits per esforç fiscal del 2023 (7,5%), de la superfície dins els límits administratius en km2 (7,5%) i també en funció de la població amb baixos recursos tenint en consideració els dades del 2022 (7,5%).
D’altra banda, les quatre entitats municipals descentralitzades rebran un total de 60.000 €. Cadascuna d’elles tindrà un import mínim garantit de 4.800 € (32%) i l’import restant (68%, 40.800 €) es repartirà en proporció directa amb la població resident.