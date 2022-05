1.200 corredors participen a la Tuga Trail dos anys després de l’última edició

L’edició 2022 de la Tuga Trail ha arribat a Castellolí amb moltes ganes per part de la l’organització i pels participants que, després de dos anys, han pogut tornar-se a trobar en aquesta FESTA en majúscules que és la Tuga Trail Castellolí.

Les inscripcions es van tancar divendres dia 29 al migdia després d’arribar a la xifra de 1.200 inscrits marcada per l’organització com a topall, dels quals una mica més de la meitat corresponien a inscrits per les dues proves competitives de trail (Tuga Trail i Tuga Half), i la resta a la caminada popular (Tuga Walk).

Diumenge al matí Castellolí es llevava amb una boira espessa i amb la tranquilitat que els circuits estaven perfectament marcats gràcies als voluntaris de Castellolí i de la UECANOIA. La pluja de la tarda i nit anterior havien deixat el terreny amb una bona adherència i per tant perfecte per acollir el pas dels participants.

A ritme del grup de percussió “Protons percussió” es va anar caldejant l’ambient a l’Avinguda de la Unió, punt central de la Tuga Trail, que mica en mica es va anar omplint de gent, participants, acompanyants i voluntaris.

A les 9 en punt es donava el tret de sortida a la cursa de 17km i 700m de desnivell positiu, i seguidament el de la cursa de 10km i 400m positius. La tercera sortida va ser per la caminada popular. En aquest moment l’Avinguda Unió es va transformar per complert per passar a ser el punt d’arribada de totes les proves, i banderoles, arcs i tanques van passar a ocupar les dues bandes del carrer.

Els primers en creuar la línia de sortida van ser els participants de la Tuga Half amb Aniol Collado al capdavant que completava el circuit amb 46 minuts seguit per Cels Codina amb 47 minuts i Juanjo Sánchez amb 48 minuts. A partir d’aquí ja un degoteig constant de corredores i corredors. Les primeres 3 classificades de la Tuga Half van ser Nausica Cornado amb 58 minuts, Laia Alonso amb 59 minuts i judit Porredon amb 1h justa.

Pel què fa als participants de la cursa llarga, la de 17km, Ramon Nicolás va encapçalar la cursa des del començament i va finalitzar amb 1:19, seguit de Georgel Comanas amb 1:22 i Oriol Marin amb 1:22 també. Per la part femenina Jackelin Gómez va ser la vencedora amb 1:35, Èlia Vidal segona amb 1:38 i Sílvia Pérez amb 1:42.

Un cop arribats de nou al camp base de la Tuga Trail, música en directe, avituallament final, i les famoses croquetes. El bon ambient i el bon temps va fer que la plaça no es buidés fins acabada l’entrega de premis que va començar puntualment a la 1 del migdia.

La bona acollida per aquesta nova edició, junt amb els comentaris favorables dels i les participants, fan que l’organització estigui ja pensant amb l’edició del 2023.